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Lindsay Lohan beyaz önlük giydi, mülteci çocuklarla ilgilendi

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Türkiye ziyaretinde Sultanbeyli’de faaliyet gösteren Mültecider’i ziyaret etti. Sağlık merkezinde doktorlarla sohbet eden Lohan, doktor önlüğü giyerek çocuklara hediyeler verdi.

Lindsay Lohan beyaz önlük giydi, mülteci çocuklarla ilgilendi

07 Ekim 2016 18:13
Lindsay Lohan beyaz önlük giydi, mülteci çocuklarla ilgilendi - Tıkla İzle

Lindsay Lohan Sultanbeyli’yi yeniden ziyaret etti. Lohan, ilçeyi ziyaretinde 2'nci Sultanbeyli Kitap Fuarı’nı gezerek mülteci çocuklara kitap aldı, ardından Mültecider’in binasına giderek ailelerle vakit geçirdi. Doktor önlüğü de giyen Lohan sağlık merkezinde mülteci çocuklarla, doktorlarla ve ailelerle yakından ilgilendi ve çocuklara kitap hediye etti. Lohan’a Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti.

Ailenin hayatı Lohan’ı duygulandırmıştı
Lohan ilk gelişinde de yetkililerle birlikte Mülteciler Derneği'ni ziyaret etmişti. Sağlık merkezinde ve dernekte bir süre incelemelerde bulunmuştu. Sağlık merkezi çalışanlarıyla uzun süre sohbet eden Lohan, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almıştı. Dernek ziyaretinin ardından Mecidiye Mahallesi’nde bulunan Suriyeli Hüseyin ailesini ziyaret etmiş, aile reisinin Suriye’de yaşadıkları Lohan’ı derinden etkilemiş ve bir süre aile bireylerine sarılarak gözyaşı dökmüştü.
Ardından Hüseyin ailesini ikinci kez yeni evlerinde ziyaret eden Lohan, yeniden Sultanbeyli’ye gelerek Mültecider’i ziyaret etti. İlk önce 2. Sultanbeyli Kitap Fuarı’na uğrayan, buradan çocuklara kitaplar aldı ve ardından Mültecider’e giderek hediyelerini çocuklara verdi. Ünlü yıldız, mülteci ailelerle yakından ilgilendi.

“Bu çocuklara daha çok yardımcı olabiliriz”
Mültecilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için daha çok bağış yapılması gerektiğini vurgulayan Lindsay Lohan, “Buraya çok fazla bağış yapılması gerekiyor. Burada iyi bir iş çıkartılıyor ama diğer taraftan da makineler eski bunların yenilenmesi lazım. Bütçesi büyük olanlar yardım edebilir. Yüzü yaralı bir kızı ziyaret ettim. Doktora görünmesi için ikna ettim. Bu çocuklara daha çok yardımcı olabiliriz. Bu tür etkinliklerde olmayı seviyorum ve daha çok devam edeceğim. Bunları yaptığımız zaman daha güzel bir dünya bizi bekliyor” diye konuştu.

Etiketler: Lindsay lohan


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