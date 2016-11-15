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Lindsay Lohan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı retweetledi

Ünlü Hollywood starı Lindsay Lohan’ın sosyal paylaşım sitesinden ABD’nin yeni başkanı Trump’a, Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı yardımları unutmaması için çağrıda bulundu. Lohan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos’taki Yenikapı Demokrasi ve Şehitler mitingiyle ilgili tweetini retweetledi.

Lindsay Lohan Cumhurbaşkanı Erdoğanı retweetledi

15 Kasım 2016 12:12

Ünlü Hollywood starı Lindsay Lohan sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı Türkiye paylaşımları yine çok konuşuldu. Lohan, Twitter üzerinden yeni ABD Başkanı Trump’a seslenerek, "Çünkü Yeni amerikan başkanımız var. Acı içindeki Suriyelileri ve Türkiye’nin onlara ne kadar yardım ettiğini unutmayalım. Bunu düzeltmeliyiz." ifadelerini kullandı. Lohan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta gerçekleştirilen Yenikapı Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile ilgili, "Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum." tweetini ve fotoğraflarını retweetledi. Lindsay Lohan, ayrıca bir başka tweetinde ‘Suriyeli mülteciler için bir etkinlik düzenleyelim ve bağış için araba satalım. Belki Erdoğan ya da Putin bize yardımcı olur’ ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Lindsay lohan


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