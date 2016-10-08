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Lindsay Lohan Gaziantep’e hayran kaldı

Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, ziyaret için geldiği Gaziantep’in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edip, dünyaca ünlü Gaziantep yemeklerini de tattı.

Lindsay Lohan Gaziantepe hayran kaldı

08 Ekim 2016 19:48
Lindsay Lohan Gaziantep’e hayran kaldı - Tıkla İzle

Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Gaziantep’in Nizip ilçesinde konteyner kentte yaşayan Suriyeli vatandaşları ziyaret ettikten sonra Gaziantep şehir merkezine döndü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte tarihi handa Gaziantep’in yöresel lezzetlerini tattı. Lohan daha sonra Gaziantep Hamam Müzesi’ni gezerek burada fotoğraf çektirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte Zeugma Müzesi’ni de ziyaret eden Ünlü Hollywood Yıldızı Zeugma Müzesi’ni gezerken 1931 yılında Zeugma’da bulunan ancak o dönem Gaziantep’te müze olmadığı için Adana Müzesi’ne gönderilen ve geçtiğimiz günlerde sergilenmek üzere Zeugma Müzesi’ne getirilen ’Romani Bambino’ adlı elinde fıstık salkımı bulunan Romalı çocuk heykelinin fotoğraflarını çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Lohan’a, Gaziantep’in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan hediyeler verildi. Lohan, kentin tarihi yerlerini gezdikten sonra Gaziantep’ten ayrıldı.

Etiketler: lindsay


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