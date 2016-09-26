Ünlü Hollwood yıldızı Lindsay Lohan Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret etti. 3 çocuk babası Muhammed Hüseyin’in yaşadığı eve giden dünyaca ünlü Lindsay Lohan, Suriyeli ailenin hayat hikayesini dinledi. Ziyaret sırasında gözyaşlarına boğulan Hollwood yıldızı, ziyaret öncesinde çocuklar için aldığı hediyeleri verdi. 3 yıl önce 3 çocuğuyla birlikte Gaziantep’e gelerek Türkiye’de yaşamaya başlayan Muhammed Hüseyin, Almanya’ya gidebilmek için İstanbul’a taşındığını anlatarak, Ünlü Hollwood yıldızı Lindsay Lohan’ın ziyaretine çok mutlu olduğu söyledi. Halep’te evinin üzerine düşen torpille iki bacağından da yaralanan Hüseyin, çalışamadığı için kendisin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti. Ünlü Hollwood yıldızı Lohan’ın kendine tedavisinin yapılacağı, yeni bir eve taşınacağı ve çocuklarının ihtiyaçları karşılanarak okula gönderileceği konusunda söz verdiğini ifade etti.

"SÖZ VERDİLER"

Ünlü Hollwood yıldızı Lindsay Lohan kendisini ziyaret ettiği için çok mutlu olduğu söyleyen Suriyeli Muhammed Hüseyin, “Çok sevindim. Başkanla beraber geldi, ziyaretlerinden çok memnun oldum. Bana söz verdiler, evimi başka bir yere taşıyacaklar. Ben çocukların daha iyi bir yerde yaşamasını istiyorum. Bazı ihtiyaçlar da duyuyoruz. Okul ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımızı karşılayacaklarına dair bana söz verdiler. Bana Halil İbrahim bey söz verdi. Buraya geleceğine dair ama böyle insanlarla geleceğini ummuyordum. Bana, ’İhtiyaç duyduğun şeyler nelerdir?’ diye sordular. Ben de, ’Burası dükkandır. Daha iyi bir yere geçsem daha iyi olur’ dedim. Sanatçı kadın, ’sana her konuda yardımcı olacağız. Sağlık konusunda da yardımcı olacağız. Birde başka bir eve seni taşıyacağız. Çocuklarını da okullarına kaydettireceğiz. Bizde bekliyoruz’dedi." diye konuştu

“EVİME BİR TORPİL GELDİ, TORPİL NEDENİYLE AYAĞIM SAKATLANDI”

Halep’ten Türkiye’ye gelme hikayesini anlatan Suriyeli Muhammed Hüseyin, “Evime bir torpil geldi. Torpil nedeniyle ayağım sakatlandı. İlk gelişimde Kahramanmaraş’a geldim. Orada devlet hastanesinde bana yardımcı oldular. Sağ ayağımı ameliyat yaptılar. Sol ayağımda çok kırık olduğu için onu iyileştiremediler. Son yaptıkları ameliyat bir yıl önceydi. Orada oturduğum daireyi adam sattı. Başka ev bulamadım. İstanbul’a geldim. Almanya’da akrabam var. o Alman Konsolosluğuna gitmemi söyledi. Almanya’ya beni de alabilirlermiş. Almanya’da tedavim de devam edilebilirmiş. Bu yüzden İstanbul’a geldim” diye konuştu.