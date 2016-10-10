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Lindsey Lohan'dan Türkiye'ye destek

ABD'li ünlü kadın oyuncu Lindsey Lohan, Türkiye gezisinin ardından sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşımı yaparak, teröre tepki gösterdi.

Lindsey Lohandan Türkiyeye destek

10 Ekim 2016 09:52

Türkiye'ye gelen ünlü oyuncu, İstanbul'un ardından Gaziantep'e gelerek, sığınmacıların kaldığı mülteci kampını ziyaret etmişti. Bölgedeki tarihi ve turistik alanları da gezen Lohan, gezi ve ziyaretlerinin ardından ülkeden ayrılmıştı. Türkiye'den güzel anılarla ayrılan Lohan, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaparak teröre tepki gösterdi. Türk Bayrağı ve altında "terörü lanetliyoruz" yazısının yer aldığı paylaşımda bulunan Lohan yaptığı yorumda ise dua etmek anlamına gelen "prag" kelimesini kullandı.

Lohan, Gaziantep gezisindeki yazmalı fotoğrafları ve tanıştığı Suriyeliler ile ilgili notlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Etiketler: Lindsey Lohan


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