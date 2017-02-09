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LİNEXPO için 4 bin yabancı ziyaretçi İstanbul’a geliyor

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) düzenlediği LİNEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı, kapılarını açtı.

LİNEXPO için 4 bin yabancı ziyaretçi İstanbula geliyor

09 Şubat 2017 16:56

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nin (TİGSAD) düzenlediği LİNEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı, kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışını İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçivan, TİGSİAD İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı İrfan Özhamaratlı, LİNEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı Komite Başkanı Nazım Kanpolat, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Bülent İyikülah ve ünlü manken Özge Ulusoy kurdele keserek yaptı. Ayrıca fuarın sunumunu da ünlü manken Özge Ulusoy üstlendi.
İç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, pijama, t-shirt, şort, eşofman, tayt ve yan sanayi aksesuar ürünlerinin sergilendiği fuarda 142 katılımcı firma yer alıyor. Öte yandan fuarda yabancı ve yerli ziyaretçilere yeni tasarımlar ve trendler, mini defileler ve expozisyonlar eşliğinde tanıtılıyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen fuar, 11 Şubat’a kadar devam edecek.

TİGSİAD İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı İrfan Özhamaratlı, fuar için dünyanın her yerinden ziyaretçi getirebilmek için son derece titiz çalışma yürüttüklerini belirtti. Özhamaratlı, ''Fuarımızın bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz, geçen yıl LİNEXPO’yu moda etkinliği olarak düzenlemiştik. Gelen ısrarlar ve talepler sonucu fuar olarak yapma kararı aldık. Biz istiyoruz ki hem ziyaretçiler hem de katılımcılar fuardan hayır görsün, güzel işler yapsınlar. Bunun da gerçekleştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Moda da sürdürülebilirlik çok önemli biz o azimdeyiz. Bugün görüyoruz ki yoğun bir ziyaretçi akışı var, bizim tabanımızdan da ciddi bir talep var ve biz bu fuarı her yıl yapacağız. Biz fuar alanındaki standlarımızı 2 ay öncesinden bitirdik. Bu anlamda çok başarılı geçiyor ve devamı da elbette çok kolay olacaktır. Katılımcılarımızın desteği ve güveni çok önemliydi bu noktaya gelişimizde, onlara teşekkür ediyorum. Yıllardır başarıyla yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini veriyor. Fuara geçen yıl 2 bin 400 olan yabancı ziyaretçi sayısının bu yıl 60'a yakın ülkede gerçekleştirmiş olduğumuz tanıtımlar sonucunda 4 bin'in üzerinde olmasını bekliyoruz. Buna ilave olarak 5 bin civarı da yerli ziyaretçi beklentimiz var’’ ifadelerini kullandı.
''LİNEXPO'yu uluslararası bir fuar haline getireceğiz ve tüm dünyaya tanıtacağız''

LİNEXPO İstanbul İç Giyim ve Çorap Fuarı Komite Başkanı Nazım Kanpolat, fuarda 142 katılımcı firma olduğunu belirterek şunları söyledi: ''Fuarımız ilk kez geçen yıl moda günleri adı altında yapılmıştı geçen yılda çok başarılı geçmişti 140 katılımcı firma vardı. Bu yılda yoğun talepler vardı ve fuar haline getirelim dedik. Bu yıl ki fuarımıza toplam 142 katılımcı firma yer aldı. Hepsi sahaya inerek 70’e yakın ülkede bire bir fuarın tanıtımına katkı sağladı. inşallah hepimiz bugünlerde emeğimizin karşılığını alacağız ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Ülkemizin bu zor günlerinde fuarımız ülke ihracatına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu tür etkinliklere devletimiz ve hükümetimiz çok büyük destek veriyor. Biz de inşallah LİNEXPO'yu uluslararası bir fuar haline getireceğiz ve tüm dünyaya tanıtacağız'' 

Etiketler: LİNEXPO


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