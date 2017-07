Linkin Park Türkiye fan grubu İstanbul’da Chester Bennington’u andı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Los Angeles’ın Palos Verdes bölgesindeki evinde 41 yaşında intihar ederek hayatına son veren dünyaca ünlü müzik grubu Linkin Park'ın solisti Chester Bennington için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de anma töreni düzenlendi. Linkin Park Türkiye fan grubu tarafından Kadıköy Moda Sahili’nde düzenlenen anmada duygulu anlar yaşandı. Anmada onun için mum yakılarak yere karanfil bırakıldı. Ardından grubun üyeleri tek tek Bennington hakkında düşüncelerini ifade etti. Anmaya yabancı uyruklu fanlar da katıldı.

“Kalbimizde her zaman şarkılarıyla yaşayacak”



Anma hakkında düşüncelerini paylaşan LP Türkiye Fan Yöneticisi Hatice Şen, “Bugün buraya Chester için toplandık. Benim ve sizin için çok önemli bir insandır. Benim gençliğim onunla birlikte öldü. Onun melek sesini bir daha dinlemeyecek olmak beni çok üzüyor. Ama biliyorum ki o bizim kalbimizde her zaman şarkılarıyla yaşayacak. Onu çok özleyeceğiz, onu çok seviyorum” dedi. LP Türkiye Fan Yöneticisi Buket Kalkan ise, “Ergenliğim onun sesiyle geçti. Ölümü beni baya üzdü. Yani her zaman yaşayan bir efsane olacak” ifadelerini kullandı.

Duygu ve düşüncelerin ardından grup üyeleri, Chester’in anısına hep birlikte gökyüzüne siyah balon uçurdu.

