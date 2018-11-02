Linnes, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 49. dakikada sarı-kırmızılıların Norveçli futbolcusu Martin Linnes sahneye çıktı. Müsabakanın 49. dakikasında sağ kanattan Belhanda'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topu önünde bulan Linnes sağ çaprazdan gelişine yerden sert bir vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

2015-2016 sezonun ikinci yarısında Molde takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.

Oğuzhan Ort

