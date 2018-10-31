Lion Havayolları'na ait uçağın gövdesi bulunmuş olabilir

Endonezya Ordusu (TNI) Şefi Hadi Tjahjanto, henüz onaylanmamış olmasına rağmen, bir arama ve kurtarma ekibinin 2 gün önce Jakarta açıklarında düşen Lion Havayolları'na ait uçağın gövdesi olduğuna inanılan 22 metrelik bir nesnenin bulunduğunu dişe getirdi. Tjahjanto, "Bulunan objenin koordinatlarını işaretledik. Tüm gemiler bu bilgiyi onaylamak için bulunan koordinatlara odaklandı. Umarım bulunan nesne aradığımız uçağın parçasıdır" dedi.

Tjahjanto, bu operasyonun uzaktan kumandalı bir araç (ROV), çok ışınlı eko siren gibi çeşitli ekipmanlara sahip olan donanma gemisi KRI Rigel ve onunla benzer ekipmanlara sahip olan Donanmanın Hidrografi ve Oşinografi Merkezinden (Pushidros) başka gemiler tarafından yönetildiğini söyledi.

Ordu Şefi Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Basarnas, gemilerinin de benzer şekilde kullanıldığını belirtti.

Lion Air Teknik İşler Direktörü işten çıkarıldı

Endonezya resmi haber ajansı Antara'da çıkan habere göre, Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Lion Havayolları Teknik İşler Direktörü ve birkaç teknikçinin 2 gün önce düşen uçakla alakalı olarak işten çıkarılması talimatı verdi. Haberde Sumadi'nin, "Bugün, uçağın uçuş yapmasına izin veren Lion Havayolları teknik işler direktörünü ve bazı teknik çalışanları işten çıkaracağız" dediği bildirildi.

Endonezya ulaştırma yetkilisi, düşen uçağın kara kutusundan da sinyal algıladıklarını ifade etti.