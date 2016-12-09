Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, antrenmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Lionel Carole basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçının hazırlıkları sürerken, antrenmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Lionel Carole basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu an ligde 3. sırada olduklarını hatırlatan Carole, “Bizi önemli bir maç bekliyor. Kendimize güveniyoruz ve 3 puan alacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçı yorumu

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta kendi bakış açısına göre en kötü maçlarından birini oynadığını dile getiren Fransız sol bek, “O gün belimde bir sakatlık vardı. Onun da etkisi vardı. Diğer maçta da attığım gol ve yaptığım asiste gelecek olursak takımıma yardım edince mutlu oluyorum. Önümüzdeki maçlarda elimden geldiğince takımıma yardımcı olacağım” şeklinde konuştu.

Linnes’in performansı

Lionel Carole, iyi bir takım olduklarını söyleyerek, “Linnes de o gün iyi performans sergiledi. Rekabet takıma faydalı olur. Herkesin hazır olması, takıma daha fazla başarı getirecektir” dedi.

Sosyal medyayı takip etmediğini vurgulayan Fransız futbolcu, “Önemli olan bizim için sonuç; sosyal medya önemli değil. Mesele sezon sonunda kupaya ulaşmak. Bizim tek hedefimiz bu” diye konuştu.

“Ben saha içerisine bakıyorum”

Transferlerle alakalı gelen soruya Carole, “O işlere menajerim bakıyor. Somut bir teklif yoksa haberim olmuyor. Sözleşmemle de ilgili işlere bakmıyorum, ben saha içine bakıyorum. Bana herhangi bir şey söylenmedi. Sahada işimi yapıyorum. Daha 2 yılım var burada. Kulübün beni burada tutarsa çok iyi olur” dedi.

“Benim açımdan hiçbir sorun yok”

Son dönemde medyada çıkan sarı-kırmızılı futbolcuların arasında sorun olduğu yönündeki haberler ilgili sorulan soruya Lionel Carole, şöyle yanıt verdi:

“Öncelikle bir grubuz, farklı farklı insanlarız. Farklı milliyetlerden insanlarız. Biz iyi anlaşıyoruz, iyi bir takımız. İyi antrenman yapıyoruz. Sonuçta biz bir ekibiz. Özellikle benim açımdan hiçbir sorun yok hiçbir arkadaşımla” diye konuştu.

“Denayer iyi bir oyuncu”

Yakın arkadaşı olan Jason Denayer’in son anda sarı-kırmızılı kulübe transfer olamaması ile alakalı gelen soruya espirili bir şekilde “Sadece ağladım” diyen Carole, şöyle devam etti:

“O iyi bir oyuncu. Genç ve takıma güç katabilecek bir oyuncu. Galatasaray’a olan aşkını yeterince gösterdi. Umarım bir gün Galatasaray’da oynar” açıklamasını yaptı.

“En iyisini yapmak”

Chedjou ile iyi anlaştığını sözlerine ekleyen Lionel Carole, “Kulaklıları takmamın sebebi kendi performansımdan memnun olmadığım için yani ondan takıyorum. En iyi sol bek sorusu ise benim işim değil. Karar verecek olan siz medya mensuplarısınız. Benim buradaki görevim elimden gelenin en iyisini yapmak” ifadelerini kullandı.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

İSTANBUL