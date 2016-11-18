Depresyonla mücadele ettiği bildirilen Lisa Lynn Masters (52), modellik seyahati için gittiği Peru'da kaldığı otel odasının tuvaletinde intihar etti. Ünlü aktris Gossip Girl, Ugly Betty, Law& Order: Special Victims Unit gibi televizyon dizilerinde ve Stepford Kadınları gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ünlü aktristin eteğiyle kendini asmış olabileceği iddia edildi. Polis yetkilileri, soruşturma esnasında otel odasında anti-depresanlar bulunduğunu ifade ettiler.