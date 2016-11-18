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Lisa Lynn Masters, kaldığı otel odasında intihar etti

Hollywood yapımı televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alan ünlü aktris modellik seyahati için gittiği Peru'da intihar etti.

Lisa Lynn Masters, kaldığı otel odasında intihar etti

18 Kasım 2016 16:52

Depresyonla mücadele ettiği bildirilen Lisa Lynn Masters (52), modellik seyahati için gittiği Peru'da kaldığı otel odasının tuvaletinde intihar etti. Ünlü aktris Gossip Girl, Ugly Betty, Law& Order: Special Victims Unit gibi televizyon dizilerinde ve Stepford Kadınları gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ünlü aktristin eteğiyle kendini asmış olabileceği iddia edildi. Polis yetkilileri, soruşturma esnasında otel odasında anti-depresanlar bulunduğunu ifade ettiler.

Etiketler: Lisa Lynn Masters


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