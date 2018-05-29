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Lise Geçiş Sınavı LGS için yeni kimlik gerekir mi? LGS yeni kimlik zorunlu mu ve şart mı?

2 Haziran'da yapılacak olan Lise Geçiş Sınavı’na (LGS) çok az bir süre kala öğrenci veliler sınav öncesinde LGS sınavına girerken 2018 LGS TEOG Sınavı için yeni kimlik gerekir mi? LGS'de yeni kimlik zorunlu mu? LGS sınavı için yeni kimlik şartmı gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar. İşte yüm bu soruların cevaplarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Lise Geçiş Sınavı LGS için yeni kimlik gerekir mi? LGS yeni kimlik zorunlu mu ve şart mı?

29 Mayıs 2018 10:13

LGS teog sınavı için yeni kimlik gerekli mi? Teog'da LGS'de yeni kimlik zorunlu mu,teog lgs icin yeni kimlik şart mi,teog lgs'de yeni kimlik zorunlu mu 2018 gibi soruların cevapları milyonlarca öğrenci velisi ve sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 'Sınavla öğrenci alacak OrtaÖğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda yer alıyor. İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

Öğrenciler Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları,cem radış/iha kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’ nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

Yurt dışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinde, odsgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Öğrenciler elektronik ortamdan aldıkları sınav giriş belgesini bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerine onaylatacaklardır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav giriş belgesinde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

KONU İLE İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cem Radış/İHA

 

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