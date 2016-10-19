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Lise müdürünün çarptığı motosikletli genç öldü

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir lisenin müdürünün otomobiliyle çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti.

Lise müdürünün çarptığı motosikletli genç öldü

19 Ekim 2016 16:01

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Millet Caddesi’nden Gazi Sokak yönüne giden bir lisenin müdürü Ahmet K. (60) yönetimindeki 22 RK 047 plakalı otomobil, Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesi kesişimine çıktığı sırada, kasksız ve ehliyetsiz sürücü Tarık M. (16) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Ehliyet, plaka ve kask yok
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşerek aracın altına giren ve yaklaşık 30 metre sürüklenen kasksız motosiklet sürücüsü Tarık M. ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Tarık M.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde tesadüfen bulunan bir sağlıkçı yaptı. İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarık M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tarık M.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

İlçede eğitim veren bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ahmet K. ise ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü. Kazaya karışan motosikletin arkasındaki "Gidişine yollar, duruşuna kızlar" yazılı tabela dikkat çekti. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Turgay Balcı


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