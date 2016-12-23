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Lise öğrencilerden teröre lanet yürüyüşü

Düzce’de İmam Hatip Liselerinde eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenci, düzenlenen yürüyüşle terörü lanetledi.

Lise öğrencilerden teröre lanet yürüyüşü

23 Aralık 2016 16:27

Düzce’de eğitim veren İmam Hatip Liselerinin öğrencileri, cuma namazı çıkışında Cedidiye Camii önünde toplanarak teröre lanet yürüyüşü düzenlediler. Cedidiye Camii ile Anıtpark arasında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. Sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atan öğrenciler, Anıtpark’ta İstiklal Marşı'nı ve ardından Kur’an-ı Kerim okudular.

İmam Hatip Lisesi Öğrenci Başkanı Muhammet Fatih Keskin, “Bu ülkenin aşığı biz gençler, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice, kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizleri yıldırmayacağını ve korkutmayacağını tüm dünyaya buradan ilan ediyoruz” dedi.
Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılan öğrenciler olaysız şekilde alandan ayrıldı. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce, lise öğrencileri, teröre lanet


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