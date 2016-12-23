Düzce’de eğitim veren İmam Hatip Liselerinin öğrencileri, cuma namazı çıkışında Cedidiye Camii önünde toplanarak teröre lanet yürüyüşü düzenlediler. Cedidiye Camii ile Anıtpark arasında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin öğrenci katıldı. Sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atan öğrenciler, Anıtpark’ta İstiklal Marşı'nı ve ardından Kur’an-ı Kerim okudular.

İmam Hatip Lisesi Öğrenci Başkanı Muhammet Fatih Keskin, “Bu ülkenin aşığı biz gençler, terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice, kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizleri yıldırmayacağını ve korkutmayacağını tüm dünyaya buradan ilan ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılan öğrenciler olaysız şekilde alandan ayrıldı.

Ali Osman Çatana