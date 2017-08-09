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Lise öğrencilerin dehşete düşüren kavgası

Sivas'ta liseli öğrencilerin kavgası izleyenleri dehşete düşürdü, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Lise öğrencilerin dehşete düşüren kavgası

09 Ağustos 2017 11:51
Lise öğrencilerin dehşete düşüren kavgası - Tıkla İzle

Olay, iki gün önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yüzyıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen liseli kız öğrencileri, okul binanın arka tarafından buluştu. Bir süre sohbet eden öğrencilerden 4'ü çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.A.'ya saldırdı. Saçından tuttukları E.A.'yı tekme atarak yerde sürükleyen şahıslar kızı uzun süre darp etti. Kavga esnasında yere düşen E.A.'ya küçük bir çocuğunda tekme attığı görüldü. Kavga anı cep telefonuyla başka bir genç tarafından görüntülendi. 

Uğur Yiğit


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