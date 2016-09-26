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Lise Öğrencilerinden “Bağımlılığa Hayır” Yürüyüşü

İstanbul’da lise öğrencileri “Bağımlılıkla Mücadelede Önleme Projesi” kapsamında bağımlılığa hayır yürüyüşü gerçekleştirdi.

Lise Öğrencilerinden “Bağımlılığa Hayır” Yürüyüşü

26 Eylül 2016 15:10

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin de proje ortağı olduğu “Fark Et, Fark Ettir” Projesi; gençleri, madde kullanımı ve davranış bağımlılığı riskinden uzak tutmayı amaçlıyor. Proje kapsamında madde kullanımının zararlarına yönelik çeşitli farkındalık arttırma çalışmaları ve eğitimlerle bilinçlenen lise öğrencileri, ellerindeki pankartla “bağımlılığa hayır” sloganları eşliğinde Zeytinburnu’da yürüdü. Zeytinburnu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yürüyüşü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün de katkılarıyla sürdürülen “Fark Et, Fark Ettir” Yaşam Becerileri Eğitim Programı Bağımlılıkla Mücadelede Önleme Projesinin verileri, 27 Eylül’de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesindeki “Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu”nda değerlendirilecek.
 

Etiketler: bağımlılığa hayır yürüyüşü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı, liseliler yürüdü


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