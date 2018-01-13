Lise öğrencilerine ilk yardım kursu

Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ''Trafikte, okulda, sokakta, evde kısacası hayatın her alanında kazalar başımıza gelebilir. Bu kazaların çoğu birkaç tedbirle önlenebilir olmasının yanı sıra temel ilk yardım bilgileriyle de üzücü olayların önüne geçilebilir'' dedi.

İlkyardım Eğitmeni Fazlı Başyiğit, öğrencilere okullarda sıkça karşılaşılabilecek kazalar ve ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Kazalara karşı önleyici tedbirin de ilkyardım kadar önemli olduğunu vurgulayan Başyiğit, "İlkyardımın asıl gayesi hayati fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve hasta veya yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmektir" diye konuştu.