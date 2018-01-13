Diğer
Kategoriler

Lise öğrencilerine ilk yardım kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde lise öğrencileri için açılan ilk yardım kursu sona erdi. Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Yurdu'nda açılan ilk yardım kursunda 24 öğrencinin eğitim aldığı bildirildi.

Lise öğrencilerine ilk yardım kursu

13 Ocak 2018 23:07

Altıntaş Halk Eğitim Müdürü Halil Akbulut, yaptığı açıklamada, ''Trafikte, okulda, sokakta, evde kısacası hayatın her alanında kazalar başımıza gelebilir. Bu kazaların çoğu birkaç tedbirle önlenebilir olmasının yanı sıra temel ilk yardım bilgileriyle de üzücü olayların önüne geçilebilir'' dedi.

İlkyardım Eğitmeni Fazlı Başyiğit, öğrencilere okullarda sıkça karşılaşılabilecek kazalar ve ilkyardım uygulamaları hakkında bilgi verdi. Kazalara karşı önleyici tedbirin de ilkyardım kadar önemli olduğunu vurgulayan Başyiğit, "İlkyardımın asıl gayesi hayati fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve hasta veya yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirmektir" diye konuştu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç