Şanlıurfa Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında yaptığı aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde yapılan aşure ikramına Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çiftçi, Genel Koordinatörü Dilek Çiftçi, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul öğrencileri katıldı.

Aşure ikramı öncesinde konuşma yapan Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Genel Koordinatörü Dilek Çiftçi, Muharrem ayının çok faziletli bir ay olduğunu, birçok olayın bu ayda meydana geldiğini, birlik ve beraberliğin sağlanması için öğrencilerin daha güzel kaynaşması için okulları olan Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ise öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Program, öğrencilere aşurenin ikram edilmesinin ardından sona erdi.

Şinasi İnan