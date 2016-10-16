Diğer
Kategoriler

Lise öğrencilerine Türk Bayraklı aşure

Şanlıurfa’da sağlık lisesi öğrencilerine Türk Bayrağıyla süslenmiş aşure ikram edildi.

Lise öğrencilerine Türk Bayraklı aşure

16 Ekim 2016 16:29

Şanlıurfa Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında yaptığı aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde yapılan aşure ikramına Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çiftçi, Genel Koordinatörü Dilek Çiftçi, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul öğrencileri katıldı.

Aşure ikramı öncesinde konuşma yapan Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Genel Koordinatörü Dilek Çiftçi, Muharrem ayının çok faziletli bir ay olduğunu, birçok olayın bu ayda meydana geldiğini, birlik ve beraberliğin sağlanması için öğrencilerin daha güzel kaynaşması için okulları olan Özel Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde aşure ikramında bulunduklarını söyledi.

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ise öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Program, öğrencilere aşurenin ikram edilmesinin ardından sona erdi. 

Şinasi İnan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!