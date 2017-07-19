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Lise öğrencisi arkadaşlarıyla gittiği Kızılırmak’ta boğuldu

Kırşehir’de serinlemek için 4 arkadaşı ile birlikte Kızılırmak’a giden lise öğrencisi, boğularak hayatını kaybetti.

Lise öğrencisi arkadaşlarıyla gittiği Kızılırmakta boğuldu

19 Temmuz 2017 19:37

Edinilen bilgiye göre, üniversite sınavlarına hazırlık yapan 5 lise öğrencisi, serinlemek için Kızılırmak’a gitti. Kendisini Kızılırmak’ın derin sularına bırakan gençlerden R.K. akıntıya kapılırken, arkadaşları çevreden buldukları sopa ile arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Hiçbirinin de yüzme bilmediği öğrenilen gençlerin çabaları R.K.'yı kurtarmaya yetmeyince gençler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kırşehir AFAD Müdürlüğü dalgıç ekipleri yosunların arasından R.K.’nın cansız bedenini çıkarttı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, R.K.’nın olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarmanın incelemeleri sürüyor. 

Enderhan Öz
 


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