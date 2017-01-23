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Lise öğrencisi av tüfeğiyle yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ortaokul öğrencisi, arkadaşının yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Lise öğrencisi av tüfeğiyle yanlışlıkla arkadaşını vurdu

23 Ocak 2017 18:39

Olay, ilçeye bağlı Çayırlı köyü Deretarlası mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, ortaokul öğrencisi Enes A. (14), arkadaşı lise öğrencisi B.A. (15) ile ava çıktı. B.A.’nın elindeki av tüfeği yanlışlıkla ateş alınca çıkan kurşun, arkadaşı Enes A.’ya isabet etti. Kanlar içerisinde yerde kalan ortaokul öğrencisi için onu yanlışlıkla vuran B.A. köye gelerek yardım istedi. Köylülerin yardımı ile Çayırlı köyü merkezine getirilen Enes A., 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Bilinci kaplı olan ve acilen ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olay üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Enes A.’yı yanında bulunan arkadaşı B.A.’nın vurduğunu belirleyerek, gözaltına aldı.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç

Etiketler: av tüfeğiyle yanlışlıkla arkadaşını vurdu, Ereğli, lise öğrencisi, Zonguldak


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