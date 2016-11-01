Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Barutçu okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi.

Kızının kandırılarak kaçırıldığını iddia eden anne Elif Zengin, "Kızım bir hafta önce okula gidiyorum diye evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gidebileceği yerleri aramama rağmen kendisini bulamadım. Sosyal medya hesabını kontrol ettiğimde tanıştığı biriyle gittiğini öğrendim. Kızım Hatice kaybolduktan sonra gizli bir numaradan cep telefonumu aradı sadece 'ben iyiyim' diyebildi. Bu konuşmayı baskı altında yaptığını düşünüyorum" dedi.

Karakola giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunan anne Elif Zengin, polislerden kayıp kızını bir an önce bulmalarını istedi.

Necati İvgin

HATAY