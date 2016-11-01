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Lise öğrencisi Hatice bir haftadır kayıp

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okula gitmek için evden ayrılan lise öğrencisi 16 yaşındaki kızdan bir haftadır haber alınamıyor. Kızının kandırıldığını iddia eden anne, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.


01 Kasım 2016 15:52

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Hatice Barutçu okula gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha eve dönmedi. 

Kızının kandırılarak kaçırıldığını iddia eden anne Elif Zengin, "Kızım bir hafta önce okula gidiyorum diye evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gidebileceği yerleri aramama rağmen kendisini bulamadım. Sosyal medya hesabını kontrol ettiğimde tanıştığı biriyle gittiğini öğrendim. Kızım Hatice kaybolduktan sonra gizli bir numaradan cep telefonumu aradı sadece 'ben iyiyim' diyebildi. Bu konuşmayı baskı altında yaptığını düşünüyorum" dedi.

Karakola giderek kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunan anne Elif Zengin, polislerden kayıp kızını bir an önce bulmalarını istedi. 

Necati İvgin
HATAY 

Etiketler: lise öğrencisi


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