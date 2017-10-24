Lise öğrencisi Sude Mete'nin ölümüne ilişkin dava

Pendik’te okula gitmek için yola çıkan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sude Mete’ye çarparak ölümüne neden olan İETT şoförü Tarık Ulka'nın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.Anadolu 50'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka katılırken, taraf avukatları ile kazada hayatını kaybeden Sude Mete'nin ailesi de salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Sude Mete'nin ailesinin avukatı, "Sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek görme kaybı olup olmadığı hususunun ve derecesinin tespit edilmesini talep ederim" dedi.

Bunun üzerine sanık avukatı, "Denetimli serbestlik hükümlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Deliller toplanmıştır, sanığın kaçma şüphesi yoktur" şeklinde konuştu.

Görme ve işitme kaybına ilişkin rapor alınacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın Bahçelievler Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek görme ve işitme kaybının bulunup bulunmadığı yönünde rapor alınmasına hükmetti.

Eksiklikler giderildikten sonra dosyanın Adli Tıp Trafik ve İhtisas Dairesi'ne yollanarak sanık ve maktulün kusur durumlarının tespiti yönünde rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanık hakkında verilmiş olan adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sürücü Tarık Ulka’nın kullandığı İETT otobüsü ile 30 Aralık 2016 tarihinde Pendik ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde seyri sırasında, duraktan yolcu alıp hareket ettikten 15 metre sonra seyir yönüne göre taşıt yolunun solundan sağına geçmek isteyen yaya Sude Mete’ye tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatılmıştı.

İddianamede, Tarık Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gamze Erdemir

