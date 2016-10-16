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Lise öğrencisi Yağmur’dan 2 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde oturan lise öğrencisi 14 yaşındaki Yağmur Nurdanur’dan iki gündür haber alınamıyor.

Lise öğrencisi Yağmurdan 2 gündür haber alınamıyor

16 Ekim 2016 22:48

Edinilen bilgiye göre, Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yağmur Nurdanur, Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında evden 'okula kursa gidiyorum' diyerek ayrıldı. Kızlarının okuldan sonra akşam eve gelmemesi üzerine aile polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yağmur Nurdanur’un annesi Ayşe Tülin Döğenci, kızının can güvenliğinden şüphe ettiğini belirterek, “Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Can güvenliğinden şüphe ediyorum. Duyanların ya da görenlerin insanlık namına polise ya da 0 543 422 9606 numaralı telefona haber vermelerini rica ediyorum” dedi. Yağmur Nurdanur’un sınıf arkadaşları ise, “Okuldan çıktıktan sonra kendisini bir daha hiç görmedik. Nereye gitmiş olabileceğini de bilmiyoruz” diye konuştu.

Annesi, 14 yaşındaki Yağmur Yurdanur’un en son evden çıktığında üzerinde yeşil hırka, siyah tişört ve mavi kot pantolon olduğunu belirtti. 

Fatih Kıray
TEKİRDAĞ


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