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Lise öğrencisinin sır ölümü

İzmir'in Konak ilçesinde, 2 gündür kayıp olan lise öğrencisinin cesedi boş arazide bulundu.


10 Kasım 2016 16:38

Bugün saat 15.00 sıralarında, Çınarlı 2844 sokak İzmir Metro ile İZBAN rayları kesişimindeki boş arazide, hareketsiz yatan bir erkek şahıs görenler durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen şahsın Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Harita Bölümü 11. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Nazım Kantaş olduğunu tespit edildi. 2 gündür kayıp olduğu öğrenilen Kantaş'ın, ölüm haberi ile olay yerine gelen şoför baba Mehmet ve ev hanımı anne Azime Kantaş, sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Nazım Kantaş'ın cesedinde kesici ya da delici ize rastlamadığı öğrenildi. Öte yandan Kantaş'ın cesedinin 2 gündür orada olduğu ileri sürüldü. Olay yerindeki çalışmanın ardından liseli gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. 

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: ceset


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