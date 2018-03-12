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Liseler arası eSpor Turnuvası BAU Challengers başlıyor!

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends Turnuvası’nda binlerce lise öğrencisi şampiyonluk için rekabet edecek.

Liseler arası eSpor Turnuvası BAU Challengers başlıyor!

12 Mart 2018 13:53

 Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye çapında yaşları 13-19 arasında olan tüm lise öğrencilerinin katılabileceği bir League of Legends turnuvası düzenliyor. eSpor sektöründe profesyonel ortamı görmek isteyen lise öğrencileri için fırsat olan bu turnuva sayesinde başarı elde eden yetenekli genç öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesi tarafından burs imkanı sağlanacak. BAU tarafından birinci takıma yüzde 100, ikinci takıma yüzde 75, üçüncü takıma yüzde 50, dördüncü takıma yüzde 25 ve eSpor sektöründe profesyonelleşmesi için destek verilecek.
Her hafta 512 takım (128 takımlık 4 grup) eşliğinde gerçekleşecek olan turnuvanın ön eleme aşaması dört haftadan oluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada Riot Games ve Asus tarafından sürpriz ödüller de verilecek. 4 eleme grubundan son ikiye kalan takımlar final aşamasına geçerek finalde kendilerini gösterme hakkını kazanacaklar. Kaybeden takımlar ise diğer haftalarda yeniden kayıt yaptırarak şanslarını tekrar deneyebilecekler. Final aşamasına çıkmayı başaran 32 takım büyük finale giden yolda yarışmaya devam ederek son dörde kaldıkları takdirde büyük final için Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Güney Kampüsü’nde bulunan BAU eSpor Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde final maçlarını oynayacaklar. Son 4’e kalan takımlar final maçlarının oynanacağı hafta sonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin misafiri olacaklar. 

 eSpor sevenler için oldukça iyi bir fırsat sunacak olan Liseler Arası League of Legends Turnuvası’nın kayıtları 14 Mart günü açılıyor ve 29 Mart’a kadar devam edecek. Ön elemeler ise 31 Mart, 7 Nisan, 14 Nisan ve 21 Nisan tarihinde gerçekleşecek. 5 Mayıs’ta oynanacak yarı final müsabakalarının ardından 6 Mayıs’ta final karşılaşması gerçekleşecek.
 

Etiketler: Bahçeşehir Üniversitesi, eSpor Turnuvası BAU Challengers

 

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