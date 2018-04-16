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Liseler Arası Müzik Yarışması'nda eleme heyecanı devam ediyor

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı bu kez fizy’de devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemelerden sonra finale kalan 29 okula ilave olarak fizy’de sahne performansları en çok beğenilen 6 okul da finale katılmaya hak kazanacak.

Liseler Arası Müzik Yarışmasında eleme heyecanı devam ediyor

16 Nisan 2018 13:15

'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale giden yolculuk devam ediyor. 23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 30-31 Mart'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 6-7 Nisan'da İzmir Arena'da düzenlenen elemelerde en iyi performansı sergileyen 29 lise finalde sahneye çıkmaya hak kazandı. 

Yarışmaya katılan tüm grupların sahne performansları fizy’de oylanmaya devam ediyor. fizy’de izlenip, en çok beğenilen 6 lise de final heyecanına dahil olma şansı yakalayacak. Oylamalar 23 Nisan akşamına kadar devam edecek. Dileyenler arkadaşlarını oylayarak finale katılmalarını bu sayede sağlayabilecek. Oylama sonucunda her eleme şehrinden en fazla oy alan 2 okul, toplamda 6 okul daha finalde sahne heyecanını bir kez daha yaşayacak.

Yarışmaya büyük ilgi 

Liseli müzisyenler aralıksız olarak 21'inci kez düzenlenen yarışmaya her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gösterdi. 49 ilden 557 okulun katıldığı ve 495 performansın sergilendiği yarışmada, 2 bin 911 öğrenci sahneye çıktı. Üç büyük şehirde düzenlenen elemeleriyse, 23 bin 220 seyirci yerinde canlı olarak izledi ve katılımcılara destek verdi.  

 

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