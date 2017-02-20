Turkcell, bu yıl 20’nci senesine giren Türkiye’nin gençlik organizasyonu Liselerarası Müzik Yarışması'nın, müzik uygulaması fizy tarafından desteklendiğini bildirdi. Açıklamaya göre Liselerarası Müzik Yarışması’nda finale kalan gençlerin videoları fizy uygulaması üzerinden izlenebilecek. Yarışmada bu yıl ilk kez internet oylamasının da gerçekleştirileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, fizy 20’nci Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak 5 finalist daha ekleneceği, yarışmadaki adayların performans videoları fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulurken, videolara eklenen ‘beğen’ özelliğiyle de internet oylaması yapılacağı bildirildi. Ayrıca, aday grupların destekçileri sevdikleri performansları fizy üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştırma fırsatı da yakalayacakları belirtildi.

Yarışmanın finali 22 Nisan’da İstanbul’da

Yarışmanın duyurusu Türkiye’nin dört bir tarafındaki okullara gönderilen posterlerle yapılmaya başlandığının belirtildiği açıklamada, “Eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek fizy 20’nci Liselerarası Müzik Yarışması, icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve enstrüman dallarında yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki elemelerde başarılı olan okullar, 22 Nisan 2017’de, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finalde yarışma hakkını elde edecek. Adaylar başvurularını fizy.com/lmy/ adresinden yapabiliyorlar” denildi.

fizy kullanıcıları kendi finalistlerini belirleyecek

Açıklamanın devamında, Finalistlerin belirleneceği elemeler 24-25 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 31 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 7 Nisan’da İzmir Arena’da gerçekleştirileceği belirtildi. Ankara, İstanbul ve İzmir elemeleri tamamlandıkça adayların videoları fizy’de yayınlanacak ve 12-19 Nisan tarihlerinde fizy üzerinden internet oylaması yapılarak, finalistlere ek, beş grup daha belirleneceği bildirildi. Ayrıca, fizy üzerinden yapılan oylama ve jüri değerlendirmesi neticesinde büyük finale katılacak okullar 19 Nisan’da açıklanacağı, 22 Nisan 2017’de, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finalde dereceye giren gruplar para ödülü kazanırken, 3 başarılı okula da müzik stüdyosu kurulacağı söylendi.