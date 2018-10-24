Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular | LGS örnek sorular 2018 | LGS örnek sorular ÇÖZ... Liselere giriş sınavına yönelik örnek sorular ODSGM.MEB.GOV.TR adresinde yayımlandı. Peki LGS örnek sorulara nereden ulaşabiliriz? LGS Soruları ve cevapları... İşte tüm detaylar...

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Yönelik Örnek Sorular Yayımlandı

Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.

LGS NEDİR?

Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.