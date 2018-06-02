Liselere girişte bu yıl ilk kez uygulanan merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen merkezi sınav saat 09.30'da başladı. Merkezi sınava yaklaşık 1 milyon öğrenci katılıyor. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, sabah erken saatlerde sınav giriş belgelerinde belirtilen binalara aileleriyle birlikte geldi. Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurabiliyor.

Sabah erken saatlerde okul binalarına gelen öğrenciler bu sene ilk defa uygulanacak yeni sistemle sınava girdikleri için heyecanlı olduklarını belirterek, iyi okullara yerleşmek istediklerini ifade etti.

Veliler ise çocukları sınavdayken okul bahçesinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Çocukları için dua eden veliler, evlatlarının güzel bir okul kazanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılıyor. Merkezi sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü 09.30'da başlarken, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. İki bölüm arasında öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için verilen 45 dakikalık süre içinde öğrenciler, sınava girdiği okullardan ayrılamayacak.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşuyor ve 75 dakika sürecek. Öğrencilere sözel bölümde 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru yöneltilecek.

Saat 11.30'da başlayacak olan ikinci bölümde sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek. Öğrencilere sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Her sorunun 4 seçeneği olacak. Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.

Sınav sonuçları ise 22 Haziran'da açıklanacak.

Caner Ünver - Fatih Erdoğan

