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Liseli Fatma, Facebook'tan tanıştığı kişi tarafından mı kaçırıldı?

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Ören köyünde yaşayan 16 yaşındaki genç kızdan 12 gündür haber alınamazken, ailesi, kızlarının sosyal medya hesabından tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Liseli Fatma, Facebooktan tanıştığı kişi tarafından mı kaçırıldı?

16 Kasım 2016 12:43

Gözü yaşlı anne ve baba, kızlarının sağ salim eve gelmesini beklerken, Aslanapa Çok Programlı Lisesi 10. sınıf öğrencisi Fatma Çakıcı'nın Facebook'tan tanıştığı 24 yaşındaki S.G. tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

Baba Yakup Çakıcı, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, evladının biran önce bulunmasını istiyor.
Olayla ilgili konuşan baba Yakup Çakıcı, "Kızım internetten S.G. ile tanışmış bizim haberimiz yoktu. 5 Kasım günü öğle saatlerinde köyden alıp götürmüşler. Bize daha sonra bir yakınımız söyledi, bu kişinin ismini. Biz de hemen jandarmaya sonra savcılığa başvurduk. Kızımızın bulunması için yardım isteyerek o kişiden şikayetçi olduk. Jandarma kaçırdığını düşündüğümüz kişinin evinde arama yapmış ama kızımı bulamamış. Kızımızın hayatından endişe duyuyoruz. Benim kızımın yerinde Allah korusun kendi çocukları da olabilir. Çok zor, çok çaresiz bir durum" diye konuştu.

Anne Gülsüm Çakıcı ise, kızı Fatma'nın kaçırıldıktan bir kaç gün sonra telefon kendisini arayıp bir kaç kelime konuştuktan sonra telefonunun zorla kapattırıldığını söyledi. 

Savcılığa suç duyurusunda bulunan ailesi, 12 gündür kendinden haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyerek yetililerden kızlarının bulunması için yardım istedi. 

Hüseyin Efe


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