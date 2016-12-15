Alaçam Kız Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan ve kaldığı yurttan arkadaşlarıyla birlikte çıkan 18 yaşındaki Gülay Baş, 6 gündür kayıp. Alaçam Cumhuriyet Savcılığına başvuran baba Cafer Baş, bastırdığı el ilanları ile kızını bulmaya çalışıyor. Baba Cafer Baş, “Edindiğimiz bilgiye göre Cumartesi günü yurttan çıkarak Bafra'ya, oradan da Samsun’a gidiyor. Bunun dışında nerede olduğundan haber alamıyoruz. Telefonu da kapalı olduğu için kendisine ulaşamıyoruz. Kızımın başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi.

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN