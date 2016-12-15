Diğer
Kategoriler

Liseli genç kız 6 gündür kayıp

Samsun’un Alaçam ilçesinde 6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan liseli genç kızdan haber alınamıyor.


15 Aralık 2016 12:58

Alaçam Kız Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan ve kaldığı yurttan arkadaşlarıyla birlikte çıkan 18 yaşındaki Gülay Baş, 6 gündür kayıp. Alaçam Cumhuriyet Savcılığına başvuran baba Cafer Baş, bastırdığı el ilanları ile kızını bulmaya çalışıyor. Baba Cafer Baş, “Edindiğimiz bilgiye göre Cumartesi günü yurttan çıkarak Bafra'ya, oradan da Samsun’a gidiyor. Bunun dışında nerede olduğundan haber alamıyoruz. Telefonu da kapalı olduğu için kendisine ulaşamıyoruz. Kızımın başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi. 

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç