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Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

Elazığ’da 17 yaşındaki lise öğrencisi önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Kendini vuran genç olay yerinde ölürken, vurduğu arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Liseli genç önce arkadaşını sonra kendini vurdu

31 Aralık 2017 15:40

Olay, merkez Kuyulu köyü 5. Havuz mevkiinde meydana geldi. Aynı köyde ikamet eden arkadaşlar H.I. (17) ve S.B. (17) tarlalık alanda bir araya geldi. İlk belirlemelere göre H.I., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk önce arkadaşını tabanca ile vurdu, ardından da kendi kafasına ateş etti. 2 arkadaşın eve gitmemesi üzerine aileleri, yakınları ve arkadaşlarına haber vererek arama çalışması yaptı. Arkadaşları iki genci ağaç altında silahla vurulmuş olarak buldu. Arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekipleri olayı gerçekleştiren H.I.'nın hayatını kaybettiğini, S.B.'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Kafasından ağır yaralanan S.B., Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından H.I.'nın cansız bedeni de cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.I.'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Etiketler: elazığ

 

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