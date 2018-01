Liseli gençler barınaktaki can dostlarını ziyaret etti

Özel Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında düzenledikleri kermesin geliri ile 150 kilo köpek maması satın aldı. Belediyeye ait köpek barınağına giden liseli gençler, köpekleri severken, öğretmen Çiğdem Zengin, hayvan sevgisini geliştirmek istedikleri söyledi. Veteriner Hekimi Emrah Güleç tarafından bilgilendirilen öğrenciler ise, hayvanları çok sevdiklerini anlattı.

Veteriner Hekimi Emrah Güleç, ziyaretten memnun olduklarını anlatırken, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş’da köpekleri sahiplendirmek istediklerini kaydetti ve her sokakta bir köpek projesini başlattıklarını söyledi. Ziyaretin çok yararlı olduğunu anlatan Öğretmen Çiğdem Zengin, ”Bütün okul olarak öncelikle bir kermes düzenledik. Kermeste yemek yaptık ve bunları sattık.

Bunlardan kazandığımız para ile çeşitli mamalar satın aldık. Buraya da, köpeklerimize bunları vermek ve onları görmek için geldik. Buradaki amacımız öğrencilerimizin duyarlılıklarını artırmaktı. Buna da başardığımızı düşünüyoruz” dedi. Öğrencilerden Onur Karacan da,” Bize burada, hayvanlara gereken sevgiyi göstermemiz gerektiği konusunda bilgi verildi.

Her hayvana aşı yapıldığı ve kısırlaştırıldığı anlatıldı. Hayvanlar evsiz kalıyorlar aç kalıyorlar. O yüzden barınak faydalı ve verimli” dedi. Melisa Turhan ise ”Burada köpekleri gördük. Ziyaret ettik. Herkese sesleniyorum. Bu hayvanları sahiplenin” dedi. Yiğit Tarkan da, ”Okulumuz da kermes düzenleyip mama alıp hayvanlara getirdik. Hayvanları çok seviyorum. Herkes hayvanları sevmeli ve korumalı” dedi. Gamze Elbasan ise ”Hayvanları seviyorum. Sokaktaki hayvanlara sahip çıkalım. Hayvanlara eziyet etmeyelim. Hayvanları sevelim” dedi. Ziyaretçilere teşekkür eden Veteriner Hekimi Emrah Güleç de ”Bugün Uğur Okulları geldi. Tabii bu şekilde genç arkadaşların barınağı ziyareti bizi mutlu ediyor. Bu şekilde, toplumda, yeni yetişen nesillerde sokak hayvanları ve hayvan sevgisi bilincini oluşturuyoruz. Bu şekilde ziyaretlerin devamı için öğretmenlerimizle görüşmelerimize devam ediyoruz” dedi. Belediye Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş ise ”Bir hedef uğruna çalışıyoruz. Her sokağın bir köpeği olsun, her sokakta o sokağı sahiplenen bir köpek olsun istiyoruz. Biz, bu köpeklerin bakımlarını, aşılarını ve kışırlaştırmalarını yapıyoruz. Hemen her sokakta da sahiplenilmiş, bölge halkı tarafından kabul görmüş köpeklerimiz var. Yalnız, yazlık bir bölgede olduğumuz için bir köpek alıp giderken de sokağa bırakılan köpeklerimiz oluyor. Çok da güzel köpeklerimiz var. Bu köpekleri evlerinde bakmak isteyen vatandaşlarımızın da bu köpekleri sahiplenmelerini istiyoruz” dedi.

Fatma Talay