Liseli gençlerden müthiş buluş

Nevşehir Lisesi tarafından açılan TÜBİTAK bilim fuarında öğrenciler kendi hazırlamış oldukları projeleri sergilemeye başladı. Birbirinden ilginç projelerin sergilendiği bilim fuarında 12. Sınıf öğrencilerinden Abdulkadir Koçak ve Bayram Emekli’nin hazırlamış olduğu proje büyük ilgi gördü.

İki liseli öğrenci tarafından altı gün içerisinde hazırlanan bilgisayar yazılımı sayesinde eğitim öğretim yılı boyunca bir öğrenci 720 kelime İngilizce öğrenebilecek. Hazırlamış oldukları proje hakkında bilgiler veren 12.sınıf öğrencisi Abdulkadir Koçak Türiye’de İngilizce konuşma oranının düşük olmasından dolayı böyle bir proje hazırladıklarını söyledi. Koçak, “Şöyle ki biz ülkemizde İngilizce konuşkanlığının düşüklüğü nedeniyle bunu kendimize sorun edindik.

Bende arkadaşım ile birlikte kendi ilgi alanımız olan yazılım alanında bir şeyler yapma kararı aldık. Bu çalışmada biz şunu düşündük. Birincisi biz dili zaten kafamıza takmıştık. İkincisi ise sevdiğimiz ilgi alanımız olan bilişim alanından gittik. İkisini birleştirdiğimiz gibi biz insanlara nasıl daha kolay İngilizce öğretebiliriz derken bilinçaltına insan zihnine değindik. Bu üç ana unsuru birleştirerek bir yazılım üzerinden çalıştık. Sonrasında ise bir yazılım oluşturduk.

Bu yazılımda her gün günde dört kelime ürettik ve İngilizceye uyarladık. Bilgisayarların arka planlarında normal manzara yerine Türkçe-İngilizce kelimeler üzerine çalıştık. Bunu yapmamızın nedeni bir arka plan size ne katabilir ve nasıl bir şey kazandırabilir. Sınırlı olan bir insan ömründe dolu dolu geçirmek için biz bu çalışmayı yaptık.

Amacımız o ki normalde İngilizce konuşmak için 300-400 veya 600 kelime yeterken biz aslında küçük gibi görünen ve insanların gözünün korkmaması için dört kelime ile başlayan bir eğitim öğretim yılında toplamda 720 kelime ile konuşmaya yetecek şekilde kelime öğretmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bu projeyi daha da geliştirip android ve ois ürünlerine uygulayıp okullarda uygulanması gibi hayallerimiz var. İnşallah bu anlamda çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Nevşehir Lisesi Müdürü Muhammed Orçin ise öğrencileri tarafından hazırlanan bu projenin oldukça güzel olduğunu ifade ederken, okullarında akıllı tahtalarda bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Coşkun Sağlamdin

