Diğer
Kategoriler

Liseli gençlerin bonzai partisi hastanede bitti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okudukları liseye yakın bir arazide bulunan boş bir konteyner içerisinde bonzai maddesi kullanan 9'uncu sınıf lise öğrencisi üç genç sokak ortasında baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu gençler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Liseli gençlerin bonzai partisi hastanede bitti

14 Mart 2018 16:33

Olay, Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9023'üncü sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai maddesi kullanan Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf lise öğrencisi üç genç, okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai maddesi kullandı. Maddeyi kullanan üç genç, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlarca durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar uyuşturucu kullanan T.K. (16), G.Ö. (16) ve E.A. (16) isimli üç genç sokak ortasında herkesin içerisinde yerde dakikalarca kıvrandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kriz geçiren gençler ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri üç gencin okuduğu Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde çalışma yaptı. Öğrencilerin okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmada okula 50 metre kadar uzaklıkta hurda kamyonların arasında bulunan boş konteynerın uyuşturucu yuvası olduğu tespit edildi. Konteynerda çok sayıda alkol şişesi ve uyuşturucu alırken kullanılan pet şişeler bulundu. Okulun hemen yanında özel işletme bahçesinde bulunan ve uyuşturucu yuvasına dönen yerin tespit edilememesi büyük tepki topladı.  

Ali Yıldırım

Etiketler: sakarya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç