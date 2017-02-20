Diğer
Kategoriler

Liseli Gülay’dan 69 gündür haber alınamıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde 69 gün önce, kaldığı öğrenci yurdundan ayrılan liseli Gülay Baş’tan haber alınamıyor.

Liseli Gülaydan 69 gündür haber alınamıyor

20 Şubat 2017 13:53

Alaçam Kız Meslek Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan ve kaldığı yurttan arkadaşlarıyla birlikte çarşı izinine çıkan 18 yaşındaki Gülay Baş, 69 gündür kayıp. Kızının başına kötü bir şey gelmesinden endişelenen baba Cafer Baş, Alaçam Cumhuriyet Savcılığına başvurarak kızının bulunmasını istedi. Bastırdığı el ilanları ile kızını bulmaya çalışan Baba Cafer Baş, “Edindiğimiz bilgiye göre 69 gün önce cumartesi günü yurttan çıkarak Bafra'ya, oradan da Samsun'a gitti. Bunun dışında nerede olduğundan bir haber alamıyoruz.

Telefonu da kapalı olduğu için kendisine ulaşamıyoruz. Kızımın başına kötü bir şeyler gelmesinden endişe ediyorum. Yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istiyorum. Kızımı görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

Etiketler: alaçam, Gülay Baş, liseli gülay, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!