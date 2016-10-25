Kdz. Ereğli ilçesinde 17 Ağustos günü yaşanan olayda demir çelik fabrikasında çalışan A.K., iddiaya göre komşularının 15 yaşındaki kızını evine temizlik için davet etti. A.K. yine iddiaya göre kendisinden çok hoşlandığını ve ilgi duyduğunu söylediği genç kıza sarılıp, öpmeye çalışarak cinsel tacizde bulundu. Genç kızın mesaj attığı ablasının eve gelen cinsel taciz olayı sonrası aile karakola gidip şikayette bulundu. Yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında reşit olmayan çocuğa cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarında dava açılan A.K. için 37,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti A.K.’yi mahkemedeki iyi hali ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle 9 yıl 2 ay hapis cezası vererek Yargıtay’da cezanın kesinleşmesine kadar tahliyesine karar verdi.

Tahliye kararı genç kızı intihara sürükledi

Alınan karar üzerine bunalıma giren genç kızın aynı gece çok sayıda ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Ailesi tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız midesi yıkanarak yoğun bakıma alındı. 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra evine getirilen genç kız halen çok korktuğunu ve tedirgin olduğunu söyledi. Yaşadığı acı olayı anlatan G.D. “Olay akşamı yemek yemek için beni evine davet etti. Ben annem, babam ve ablamdan izin alıp evine gittim. Telefonda eşinin ve çocuklarının evde olduğunu söylemişti. Eve gittiğimde eşinin ve çocuklarının evde olmadığını söyledim. Ben mutfağa ve odalara girdim, o sırada kapıyı kilitledi. Kapıyı kilitlediğini ilk başta fark edemedim. ‘Sen şimdi onları boş ver’ gibisinden laflar söyledi, atlattı, geçiştirdi. Daha sonra salona geçtik, bana yaklaştı, elini omzuna attı, elimi okşadı. Ocak ayından beri bana ilgisinin olduğunu söyledi. Daha sonra başörtümü çıkarıp boynumdan ve dudaklarımdan öpmeye kalkıştı. Çok çırpındım ama elinden kurtulamadım. Ablama o sırada ‘ara’ diye mesaj atabildim. Kucağına alıp oturttu, zorla dans ettirmeye kalkıştı. Yere doğru çöktüm, elim, ayağım boşaldı, hiçbir şey yapamadım, engel olamadım. Ablamın sayesinde kurtuldum. Bana ‘Kokunu özlerim’ deyip köye gitmememi söyledi. ‘Seni çok özlerim’ diye söyledi. Bu olayın aramızda kalacağını, elinde fotoğrafının olduğunu, eğer söylersem fotoğrafımı herkese göstereceğini söyledi. Beni bu şekilde tehdit etti, çok korktum. Dışarıda olmasından rahatsız oluyorum. Korkuyorum, tedirgin oluyorum, tekrar içeri girmesini istiyorum. Yaşattıkları sürekli gözümün önüne geliyor, attığı iftiralar aklımdan çıkmıyor. Bu yüzden intihar etmek istedim. Adaletin yerine gelmesini istiyorum” dedi.

"Cinsel tacizde bulunan kişi nasıl iyi niyetten ceza indirimi alabilir?"

Genç kızın maden işçisi babası Ayhan D. ise böyle bir suçu işleyen kişiye 9 yıl ceza verilmişken, dışarı salıverilmesine hiçbir anlam veremediğini söyledi. Kızına cinsel tacizde bulunan kişi ve onun gibiler için mutlaka idam cezasının uygulanması gerektiğini söyleyen baba Ayhan D., tahliye edilen kişiye mahkemede iyi halden ceza indirimi yapılmasına da tepki gösterdi. Baba Ayhan D. gazetecilere yaptığı açıklamada “Kızıma cinsel tacizde bulunan şahıstan kanunen şikayetçiyim. Ben şunu düşünüyorum; kararı veren hakim ve savcıların kız çocukları var mı ki acaba? Böyle bir adaletsizlik sadece garibanlara mı oluyor? Türkiye’de böyle bir şeyin olması bu kadar basit mi? Yazık değil mi benim kızıma, intihar etseydi? Ben kızımı bu yaşında kadar büyüttüm, getirdim. Ben kızımı bir tane şerefsizin yüzünden mi büyüttüm? Bir tane şerefsiz yüzünden benim kızım kendisini zehirleyip ölseydi, kimden fayda vardı? İki gündür kan ter içerisinde kalıyorum. Ağlıyorum, üzülüyorum. Nerede bu adalet, hani devlet? Ben kızımı büyütmüşüm, özel okullarda, normal okullarda okutmuşum, aile ortamım çok güzeldi. Çocuklarıma elimden geldiği kadar en güzel şekilde bakmak istiyordum. Bir tane şerefsiz yüzünden aile huzurum yıkıldı. Resmen mağdurum, evimde huzurlu bir yemek yiyemiyorum. Sabah kalkıyorum ayrı, akşam kalkıyorum ayrı dert. Adalet istiyorum. Türkiye’de benim kızım gibi kimsenin kızına bu hareketin yapılmasını istemiyorum. Mahkeme ilk duruşmada 37 yıl 5 ay hapis cezası istedi. 2. Mahkemede 16 yıldan başladı, en alt seviyeden, iyi niyetliliğinden, esmer vatandaş olduğundan, annesinin temizlik yaptığından salıverdiler. Bende esmer vatandaşım, benimde çoluk, çocuğum var. Ben yerin 9 altında madende çalışıyorum, bende madenciyim. Yemeğimi evden sarıp kellem gövdemin altında gidiyorum, çalışıyorum. Nasıl koyveriyorsun bu adamı? Hakimin iyi niyetine kalmış. Bu şahsın iyi niyeti olsaydı çocuğuma cinsel istismarda bulunmazdı. Nasıl iyi niyet bu adamın niyeti? Bence bu tip adamlar idam edilsin. Ben değil babam, kardeşimde yapsa idam edilsin. Allah kimseyi böyle kötü insanlarla karşılaştırmasın” diye konuştu.