Gözü yaşlı anne Halime ve baba Adem Tekeli kızlarının sağ salim eve gelmesi dahilinde kaçırandan şikayetçi olmayacaklarını belirtti. Şüpheli şahsın Facebook’ta genç fotoğrafını koyup Nazlı'yı kandırdığı, görgü tanıklarının ifadelerine göre okul önünde buluştuklarında Nazlı Nur'un B.Ç. ile gitmek istemediği ancak B.Ç.’nin zorla araca bindirildiği ileri sürdü. Gözü yaşlı anne Halime Tekeli, Nazlı’yı kaçıran adam seslenerek '‘Ne olursun yavrumu bırak. Ben onu göreyim senden şikayetçi olmam'' dedi.

Geçtiğimiz 25 Ekim Salı günü, Pınarbaşı semti Gürpınar Mahallesi 7018 Sokak’taki evlerinden sabah çıkan 16 yaşındaki 11 sınıf öğrencisi Nazlı Nur Tekeli, okulu Bornova Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ne gitti. Derslerine giren Tekeli, akşam eve dönmedi. Akşam geç saatlere kadar evde çocuklarını bekleyen özel bir şirkette şoför olan baba Adem Tekelli (39) ile ev hanımı anne Halime Tekeli (33), kızları Nazlı Nur’a telefondan da ulaşamadı. Tekeli çifti, Pınarbaşı Polis Merkezi’ne giderek kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kızlarının eve gelmemesi ile büyük bir endişeye kapılan aile de kendi çevrelerinden, Nazlı Nur’u aramaya başladı ancak bir sonuç alamadı.

Facebook'ta tanışmışlar

Kızının hayatından endişe eden baba Adem Tekel; ''Polise şikayet ettikten sonra kızımın kayıp olduğunu daha sonra Nazlı Nur’un okul arkadaşından, okul çıkışında Nazlı Nur’un bir adam tarafından kaçırıldığını öğrendik. Daha sonra biz polise gidip kaçıran adam hakkında şikayetçi olduk. Arkadaşlarından öğrendiğimize göre Nazlı Nur, B.Ç.(45) denen şahısla Facebook’tan tanışmış. B.Ç. Facebook’taki hesabına 25 yıl önceki fotoğrafını koymuş. Nazlı Nur, okul önünde B.Ç. ile tanışınca fotoğraftaki olmadığını anlayınca B.Ç.’den kaçmak istediği ancak B.Ç.'nin Nazlı Nur’u kolundan çekip araca bindirip zorla götürüldüğünü öğrendik. Kaçıran adam 45 yaşında benim kızım 16 yaşında. Kızımı kaçıran adam benden bile büyük. Benim kızımı ne amaçla kaçırdı bu adam. B.Ç. aslen Kütahyalı. B.Ç. adlı şahısın Facebook’taki hesabına baktığımızda hangi ilde Kütahyalı küçük yaşta kız varsa eklemiş. Kütahya’da evlerini bulduk. 80 yaşlarında annesi, ablası, kardeşleri var. Onları bulduk ama B.Ç.’den onlarında haberleri yok. İzmir’de çalıştığı işyerine gittik. Ama Nazlı’mı kaçırdığı günden beri işine de gitmemiş. Biz kızımızın sağ salim dönmesin istiyoruz. Kızım benden duyuyorsan gel. Biz sana neden böyle yaptın diye kızmayız. Senin gelmen bizim için önemli’’ diye söyledi.

Gözü yaşlı anne kızını kaçıran adama seslendi; ''Benim kızım sağ salim evine dönsün yeter. Ben şikayet derdinde değilim''

Gözü yaşlı anne Halime Tekeli ise, ''Kime inandı, nası oldu da gitti bilmiyorum. Meraktan öleceğim. Evlat hiçbir şeye benzemiyor. Bütün maddi sıkıntımızı unutturdu bu olay. O Bizi tanıyor, biz ona kızmayız biliyor. Benden hiçbir şey saklamazdı. Birkaç ay içerisinde nasıl oldu bilmiyorum. Benim kızım sağ salim evine dönsün yeter. Ben şikayet derdinde değilim. Ben kızımın sadece iyi olduğunu bileyim yüzünü göreyim yeter. Benim çocuğumu bıraksın o adam. Olmuştur bir hatadır. Evladım, kiminle, nerede, ne yapıyor, aç mı, açıkta mı çıldıracağım. Nur’um birtanem, annesini göz bebeği; sen benim her şeyimsin. Aramızda gizli saklı hiçbir şey yok. Ne olur gel annem, ne olur. Ölüyorum ben meraktan'' dedi.

Polis ekipleri ise 9 gündür kayıp olan Nazlı Nur Tekeli ve B.Ç.'yi bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.