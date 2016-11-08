Kalaba Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip lityum batarya ile çalışan araç üretti. Ağırlığı 27 kilogram olan araç tamamen şarj edilmiş dolu bataryalar ile 200 kilometre mesafe ulaşım sağlayabiliyor. Araç bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen Shell Eco Maraton’da ise en iyi tasarım unvanına sahip oldu.

“Türkiye’de özellikleri bakımından bir ilk”

Projeden sorumlu Kalaba Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hamdi Güneş, Shell Eco Maraton yarışlarına ilk olarak 2015 yılında katıldıklarını belirterek, “Bu senede yeni bir karbon fiberden araç üreterek Londra’daki Shell Eco Maraton Yarışı’na katıldık. Başarı ile okulumuzu temsil ettik. Türkiye’de özellikleri bakımından bir ilk, devlet lisesi olarak ilk defa böyle bir aracı yapan Kalaba Anadolu Lisesi oldu. Bu bizim için bir başarıdır” şeklinde konuştu.

“Biz her şeyden önce çocuklara güvendik”

Güneş, araçta yakıt olarak lityum pillerin kullanılmasının Türkiye’de bir devlet lisesi tarafından ilk defa uygulandığına dikkat çekerek, “Lityum pil kullanıyoruz. Aracım Lityum pilde 200 kilometre 1 kilowatt enerji tüketmesi bakımından önemli. Bu sene Shell Eco Maraton’un düzenlediği yarışa katıldık. Orada da 3’ncü olduk. Başarılı bir biçimde okulumuzu temsil ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Aracın ileriye dönük geliştirilebileceğini belirten Güneş, maddi destek konusunda sorunlar yaşadıklarına vurgu yaparak, “Bu gençlerin önünü açmak çok kolay, biz her şeyden önce çocuklara güvendik onların istek ve arzularını, onların bu işte bir şey yapabileceklerini gördük” ifadelerine yer verdi.

"Kilo azlığı ve boy kısalığı bu projede benim için avantaja dönüştü"

10 kişilik çalışma grubu içerisinde pilot olarak aracı temsil eden Kalaba Anadolu Lisesi Öğrencisi Zeynep Arslan, aracın kullanan pilotun hafif olması gerektiğini belirterek, “Normalde hayatta dezavantaj olan kilo azlığı ve boy kısalığı bu projede benim için avantaja dönüştü. Arabanın pilotunun hafif ve kısa olması gerekiyordu içerisine sığabilmesi için. Bu nedende dolayı beni seçtiler” değerlendirmesinde bulundu.

Benan Özben

ANKARA