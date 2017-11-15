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Liselilerin sopalı kavgası kamerada

Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda öğrencinin karıştığı ve gençlerin birbirine sopayla acımasızca vurduğu anlar çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Liselilerin sopalı kavgası kamerada

15 Kasım 2017 14:13
Liselilerin sopalı kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kalabalık öğrenci grubu arasında okuldan çıktıktan sonra tartışma yaşandı.Bu sırada çevre de bulunan esnaf kavgayı önlemeye çalışmak istese de tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü.Çok sayıda öğrencinin karıştığı kavgada öğrenciler birbirlerini taş ve sopayla saldırdı. Kavga sırasında bir öğrenci çevrede bulunan dükkana sığınırken diğer öğrenciler bu dükkana da taşlarla saldırdı.

Kavga okul çevresinde devriyede bulunan polis ekiplerinin gelmesiyle kısa sürede son bulurken ,ekipler kavgaya karışan öğrencilerin bir kısmını yakaladı..Bu sırada bazı öğrenciler Yaşanan bu anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de öğrenciler kalabalık bir şekilde tartışmaya başlıyor. Araya çevrede bulunan vatandaşlar giriyor.Ancak tartışma kavgaya dönüşüyor ve öğrenciler birbirlerine sopa ve taşlarla saldırıyor.Daha sonra bir öğrenci çevrede bulunan dükkana sığınmasıyla grup bu işyerine saldırıyor.

Olay polis ekiplerinin gelmesiyle son buluyor.Bazı öğrencilerin hafif şekilde yaralandığı kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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