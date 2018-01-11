Litrelik sularla kendilerini kamufle eden hırsızlar kamerada

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde apartmanın birinci katında geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi önüne geldikleri binanın içten gömmeli çelik kapısını levyeyle kırarak birinci kattaki daireye girdi. Bina içerisindeki güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlardan biri daireye girerken 2 hırsız ise kapıda gözcülük yaptı.

EVİ SOYMAK İÇİN ARACI OLARAK KULLANDIKLARI LİTRELİK SULARI DA GÖTÜRDÜLER

Gözcülük yapan hırsızlar bir süre bekledikten sonra dikkat çektiklerini fark etti. Bunun üzerine binanın yan sokağında bulunan markete giden gözcü hırsızlar litrelik sular aldı. Aldıkları litrelik sularla gözcülük yaptıkları binanın önüne gelen hırsızlar mahalle sakiniymiş gibi görünmeye çalıştı. Ardından gözcülerden biri cep telefonuyla konuşarak daireleri kontrol ederken diğeri ise binanın girişini izlemeye başladı.

Bir süre bu şekilde kapıda duran gözcüler daha sonra daire içerisindeki arkadaşlarının yanına gitti. 3 kafadar ziynet eşyasından, bilgisayara, saatten, elektronik eşyaya varan 20 bin liralık eşyaları birlikte taşıyarak daireden çıktı. Şüphelilerin evi soyarken dikkat çekmemek için aldıkları suları da beraberinde götürmeleri dikkat çekerken yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı.

KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREN HIRSIZLAR KAMERADAN KAÇAMADI

Kameralara yansıyan görüntülerde 3 şahıs cadde üzerindeki apartmana giriyor. Binanın dış kapısı önünce bir süre sohbet ettikten sonra kapının kilidini kırarak içeriye giriyor. İçlerinden biri dairenin kapısına yönelirken kapı önünde duran iki kişinin yüzlerini gizlemek amacıyla güvenlik kamerasının açısı değiştirerek yukarıya kaldırdıkları görülüyor. Apartman önünde duran 2 kişi bina yakınında bulunan bir marketten litrelik sular alarak tekrar apartmanın önüne geliyor. 2 kişiden birisi cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak daireleri gözetlerken diğeri de apartmanın girişini gözetliyor. Daire içine giren 3’üncü hırsızın diğer arkadaşlarını çağırmasıyla daireyi boşaltan hırsızların ellerinde çaldıkları eşyalar ve litrelik sularla apartmandan ayrıldıkları görülüyor.

"GÜNDÜZ GÖZÜYLE OLMASI ŞAŞILACAK ŞEY”

Evinde 20 bin liralık zararı olduğunu aktaran mağdur Samet Beşirli, “Arkamızdaki yoldan apartmana 3 kişi geliyorlar, merdivenlerden çıkarak önce muhabbet etmeye başlıyorlar. İçlerinden birisi kilit açmayı bilen birisi ve diğer ikisini yönlendiriyor. Kapıyı zorluyorlar bu sırada birisi kapı önünde gözcülük yapıyor. Kapıyı zorlayıp içeriye giren kişi daireye çıkarak içeriyi soyuyor. Diğerleri kapıda bekliyorlar sonra çok dikkat çektiklerini fark ederek su almaya gidiyorlar. İçeriye giren evi talan ediyor ve 1 saat içerisinde 20 bin liralık eşya alınmış. Ziynet eşyaları, saatler, bilgisayarlar, eşimin takıları. Ellerinde sularla içeriye gelen diğer iki kişi daire içini soyan arkadaşlarıyla buluşuyor ardından çaldıkları eşyalar ve sularla apartmandan çıkıyorlar. Ellerini kollarını sallayarak bunun olması ve gündüz gözüyle olması şaşılacak şey” dedi.

Ufuk Kıvık