Litvanya Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Litvanya'nın Türkiye Büyükelçisi Audrius Bruzga, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i ziyaret etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Audrius Bruzga, Başkan Mustafa Cengiz’i hem Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu hem de Olağan Seçim Genel Kurulu sonrası yeniden başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Görüşme sonrasında Cengiz, Büyükelçi Audrius Bruzga’ya isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye ederken, Litvanya Büyükelçisi de Mustafa Cengiz'e, Litvanya basketbolunun sembol takımlarından olan Zalgiris Kaunas’ın formasını takdim etti.

Büyükelçi Bruzga, görüşme sonrasında Galatasaray Stadyum Müzesi turuna da katıldı.