Liverpool Everton maçı kaç kaç bitti? Liverpool Everton maçı skoru

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LİVERPOOL 2 EVERTON 1 (MAÇ SONUCU)

Sam Allardyce: "Cenk Tosun ile anlaştık"

Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, “Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir” dedi.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, yarın kupada oynanacak Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş’tan transfer etmeye çalıştıkları milli futbolcu Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. Allardyce, Cenk Tosun ile anlaştıklarını belirterek, “Resmiyete dökersek yarın Liverpool maçında kulübede olabilir. Cenk Tosun da bu transferin olmasını çok istedi. Üzerinde büyük bir baskı var, umarım başarılı olur. Uzun pazarlıkların ardından son aşamaya geldik. Sağlık kontrolünden geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

İngiliz çalıştırıcı, Cenk'i bugüne kadar gösterdiği başarılı performanstan dolayı transfer etmek istediğini açıklayarak, "Bu yaşta elit sınıf içinde çok fazla futbolcu yok. Çok araştırdık, odaklandığımız transferi de yaptık" şeklinde konuştu.

Everton’ın Beşiktaş’a Cenk Tosun için 28 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.