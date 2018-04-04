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Liverpool Manchester City Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Liverpool City Az Tv idman Tv şifresiz canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk haftasında oynanacak olan Liverpool Manchester City maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde. Futbolseverlerin merak ettikleri konu olan Liverpool Manchester City maçı AZ Tv, İdman Tv şifresiz canlı izlenebilecek mi? İşte detaylar...

Liverpool Manchester City Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Liverpool City Az Tv idman Tv şifresiz canlı

04 Nisan 2018 14:23

Liverpool Manchester City İdman tv Az tv canlı izle.. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de Guardiola yönetiminde fırtına gibi esen Manchester City, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında bir başka güçlü İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Liverpool bu karşılaşamda rakibi karşısında taraftarının desteği ile Anfield'da avantajı kovalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan ve son maçta sadece Ukrayna ekibi Shakhtar'a yenilen Manchester City ise rakibini deplasmanda devirmenin planlarını yapıyor.İşte mücadele ile ilgili bütün detaylar...

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MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Karius, A.Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Aguer

Liverpool berabere kalsa da turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu. 5-0'ın rövanşında Porto'yu ağırlayan Liverpool, golsüz sona eren maçın sonunda tur atlayan taraf oldu. Gecenin diğer maçında ise Liverpool deplasmanda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Porto'yu ağırladı. İlk maçtaki skorun rahatlığı ile sahaya çıkan Liverpool rakibi karşısında fazla etkili olamadı. Porto'ya da skor şansı tanımayan Jürgen Klopp'un öğrencileri 90 dakika sonunda bir üst tura yükselen ekip oldu.

Manchester City yenildi ama turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 4-0 mağlup ettiği Basel'e rövanşta 2-1 mağlup olan Manchester City, adını son 8 takım arasına yazdırdı. 

Manchester City, Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 4-0 yendiği Basel'i konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada Jesus ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip Basel 17. dakikada Mohamed Elyounossi ile eşitliği yakalarken, 71. dakikada Lang'ın golüyle de 2-1 öne geçti. Karşılaşma bu skorla sona erdi ancak ilk maçı İngiliz ekibi 4-0 kazandığı için adını bir üst tura yazdıran takım oldu.  

 

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