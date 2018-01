Liverpool Manchester City şifresiz veren yabancı kanallar hangileri!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool Manchester City ile bu akşam maçı karşılaşacak. Liverpool oynadığı 22 maç sonucunda 12 galibiyet,8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 44 puanla 4. sırada yer alırken lider Manchester City ise 22 karşılaşma sonucunda 20 galibiyet, 2 beraberlik ile 62 puanla liderliğini koruyor. Peki Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

CANLI SKOR

Liverpool:1 Manchester City:1

Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta?

Liverpool Manchester City maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı idman tv canlı olarak yayınlayacak ve bu haberimizden maç başlar başlamaz canlı olarak izleyebileceksiniz.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Liverpool 5, Manchester City 3 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Liverpool 18 gol atarken, Manchester City 19 golle karşılık verdi

Liverpool: Simon Mignolet, Joe Gomez, Ragnar Klavan, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Emre Can, Lallana, Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Sadio Mane, Dominic Solanke

Manchester City: Ederson, Nicolas Otamendi, John Stones, Kyle Walker, Fabian Delph, Leroy Sane, Fernandinho, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, David Silva, Sergio Agüero

Liverpool - Manchester City maç sonuçları

13/04/14 İNP Liverpool 3 - 2 Man City (2 - 0)

31/07/14 HAZ Man City 2 - 2 Liverpool (0 - 0)

25/08/14 İNP Man City 3 - 1 Liverpool (1 - 0)

01/03/15 İNP Liverpool 2 - 1 Man City (1 - 1)

21/11/15 İNP Man City 1 - 4 Liverpool (1 - 3)

28/02/16 İNLK Liverpool 1 - 1 Man City (0 - 0)

02/03/16 İNP Liverpool 3 - 0 Man City (2 - 0)

31/12/16 İNP Liverpool 1 - 0 Man City (1 - 0)

19/03/17 İNP Man City 1 - 1 Liverpool (0 - 0)

09/09/17 İNP Man City 5 - 0 Liverpool (2 - 0)

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Liverpool, Manchester City'yle oynadığı son 14 iç saha maçını kaybetmedi (10G 4B).

City'nin lig tarihinde deplasmanda daha uzun süre yenemediği tek takım Arsenal (15 maç).

İlk yarıdaki maçı 5-0 kazanan Manchester City, 1936/37'den bu yana Liverpool'u aynı sezonda iki kez yenemiyor.

İç sahada oynadığı son 13 maçta sadece dört gol yiyen Liverpool (7G 6B), kalesini dokuz kez gole kapattı.

Ligde üç maçtır galip gelen Liverpool, Aralık 2016'dan bu yana üst üste dört maç kazanamıyor, ve o dört maçlık serinin son maçı da City galibiyetiydi.

Pep Guardiola'nın resmi maçlarda en çok yenildiği iki menajerden biri Jürgen Klopp (4; Jose Mourinho'yla birlikte).

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de çıktığı ilk 21 maçta 22 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol ve 5 asist). Ligdeki ilk 21 maçında daha fazla gol katkısı yapan iki oyuncu var: Newcastle formasıyla Andy Cole ve Manchester United formasıyla Dwight Yorke (23'er).

Manchester City formasıyla ligde Liverpool'a en fazla gol atan oyuncu Sergio Aguero (11 maçta 6 gol).

Liverpool Manchester City Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

