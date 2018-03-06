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Liverpool Porto canlı izle şifresiz | Liverpool Porto CANLI SKOR !

Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında İngiliz ekibi Liverpool Portekiz temsilcisi Porto ile bu akşam karşılaşıyor. İlk maçta rakibi Porto'yu 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Liverpool bu maçta da galibiyet almak isterken, Porto ise sürpriz yapma peşinde. Peki Liverpool Porto maçı hangi kanaldan yayınlanacak ? Az Tv ,idman tv mücadeleyi canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte detaylar...

Liverpool Porto canlı izle şifresiz | Liverpool Porto CANLI SKOR !

06 Mart 2018 10:53

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 5-0 mağlup eden Liverpool rövanş maçında rakibiyle İngiltere'de karşılaşacak. Liverpool ilk maçın avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. Porto ise deplasmanda rakibine atabildiği kadar gol atarak sürpriz bir şekilde tur atlama peşinde. Liverpool Porto maçı ile ilgili canlı izleme bilgileri ise bu haberimizde yer alıyor...

Liverpool - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Mart Salı günü saat 22:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar bu haberimizde yer alacak. Mücadeleyi Azerbaycan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise idman tv üzerinden canlı olarak izleyebilecek. 

İlk Maçta Liverpool, Porto'yu evinde dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz deplasmanında Porto'yu 5-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Porto ile Liverpool Estadio do Dragao'da karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan İngiliz ekibi, 25. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada Salah farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda da konuk takım etkili oldu. Mane 53 ve 85. dakikada, Salah da 69. dakikada fileleri havalandırdı. Böylece Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İngiliz ekibi tur için büyük avantaj elde etti. İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak.  

 

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