Liverpool'dan sürpriz transfer hamlesi

İngiliz gazetesi Daily Star'da yer alan habere göre İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool, İtalya'da Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho ile ilgileniyor.

26 yaşındaki İtalyan oyuncunun Napoli takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JORGİNHO KİMDİR?

20 Aralık 1991 doğumlu Jorge Luiz Frello Filho ya da kısaca Jorginho. Napoli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Verona kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sambonifacese ve Napoli kulüplerinde oynadı.