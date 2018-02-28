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Liverpool'dan sürpriz transfer hamlesi

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Liverpool'un Napoli forması giyen 26 yaşındaki Jorginho transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Liverpooldan sürpriz transfer hamlesi

28 Şubat 2018 10:56

İngiliz gazetesi Daily Star'da yer alan habere göre İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool, İtalya'da Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho ile ilgileniyor.

26 yaşındaki İtalyan oyuncunun Napoli takımı ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JORGİNHO KİMDİR?

20 Aralık 1991 doğumlu Jorge Luiz Frello Filho ya da kısaca Jorginho. Napoli takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Verona kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sambonifacese ve Napoli kulüplerinde oynadı. 

 

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