Diğer
Kategoriler

'Locman'ın galası Samsun'da yapıldı

Samsunlu yönetmen Şükrü Alaçam'ın filmi "Locman"ın galası Samsun'da yapıldı.

Locmanın galası Samsunda yapıldı

09 Mart 2018 22:16

"Locman"ın galası Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katılımı ile Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) gerçekleştirildi. Şükrü Alaçam'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin Samsun galasında başrol oyuncuları sinemaseverlerle buluştu. Baş rollerini Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Cem Cücenoğlu, Nisa Aksongor ve İlker Kabaoğlu'nun paylaştığı "Locman" filminin galası izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Film ekibinin hayranları, filmin yazarı ve yönetmeni Şükrü Alaçam, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı ve "Locman" film ekibi ile film gösterimi öncesinde hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet ettiler. Gala öncesi Vali Osman Kaymak, film ekibi ile sohbet etti. Daha sonra Samsunlularla birlikte filmin galası izlendi.

Filmin konusu
"Locman": Makinistlikten depo şefliğine terfisi sonrası tayin olan Uğur ve ailesinin yeri geldiğinde eğlenceli, yeri geldiğinde ise hüzünlü hayatlarını, 12 Eylül gölgesinde anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Şükrü Alaçam'ın üstlendiği, senaryoda kendisine Mine Ölçe Çakan'ın eşlik ettiği Locman, Şükrü Alaçam'ın ailesinin başından geçen hikayeleri, yaşanmışlıkları beyaz perdeye aktarıyor. Uğur karakterini Alican Yücesoy'un, eşi Handan'ı Yeliz Kuvancı'nın, çocuklarını ise Nisa Sofia Aksongur ve İlker Kaboğlu'nun canlandırdığı film yeni evlerine, mahallelerine ve hayatlarına alışmaya çalışan ailenin öyküsünü anlatıyor. Demir yolu yolcularının renkli ve canlı kesitlerinin Yeşilçam'dan kesitlerle harmanlandığı film izleyiciye eski filmlerin o masalsı dokusunu yeniden yaşatmayı vaat ediyor.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç