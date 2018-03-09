'Locman'ın galası Samsun'da yapıldı

"Locman"ın galası Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da katılımı ile Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) gerçekleştirildi. Şükrü Alaçam'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin Samsun galasında başrol oyuncuları sinemaseverlerle buluştu. Baş rollerini Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Cem Cücenoğlu, Nisa Aksongor ve İlker Kabaoğlu'nun paylaştığı "Locman" filminin galası izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Film ekibinin hayranları, filmin yazarı ve yönetmeni Şükrü Alaçam, başrol oyuncuları Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı ve "Locman" film ekibi ile film gösterimi öncesinde hatıra fotoğrafı çektirerek sohbet ettiler. Gala öncesi Vali Osman Kaymak, film ekibi ile sohbet etti. Daha sonra Samsunlularla birlikte filmin galası izlendi.

Filmin konusu

"Locman": Makinistlikten depo şefliğine terfisi sonrası tayin olan Uğur ve ailesinin yeri geldiğinde eğlenceli, yeri geldiğinde ise hüzünlü hayatlarını, 12 Eylül gölgesinde anlatıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Şükrü Alaçam'ın üstlendiği, senaryoda kendisine Mine Ölçe Çakan'ın eşlik ettiği Locman, Şükrü Alaçam'ın ailesinin başından geçen hikayeleri, yaşanmışlıkları beyaz perdeye aktarıyor. Uğur karakterini Alican Yücesoy'un, eşi Handan'ı Yeliz Kuvancı'nın, çocuklarını ise Nisa Sofia Aksongur ve İlker Kaboğlu'nun canlandırdığı film yeni evlerine, mahallelerine ve hayatlarına alışmaya çalışan ailenin öyküsünü anlatıyor. Demir yolu yolcularının renkli ve canlı kesitlerinin Yeşilçam'dan kesitlerle harmanlandığı film izleyiciye eski filmlerin o masalsı dokusunu yeniden yaşatmayı vaat ediyor.