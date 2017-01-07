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Lodos çatıları uçurdu

Konya’nın Ereğli ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle apartmanların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.

Lodos çatıları uçurdu

07 Ocak 2017 16:29

Saatteki hızı 50 ila 75 kilometre arasında değişen rüzgar ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Toros Mahallesinde etkili oldu. Bölgede inşaatı devam eden Yeni Devlet Hastanesi çatısının bir kısmı uçtu, işçiler zarar görmemek için çalışmalarına ara verdi. Cezaevi lojmanlarında kalanlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Özellikle lojmanların bahçesinde park halinde olan araçlar zarar gördü. Apartmanların uçan çatıları başka bloklarda bulunan dairelerin camlarını kırdı, duvarları delerek zarar verdi. Cezaevi çalışanlarının kaldığı lojmanlar adeta kullanılamaz hale geldi.

Evi büyük oranda zarar gören Abdülbaki Birer, “Evimiz çok hasarlı durumda. Diğer binadan uçan parçalar evimize isabet etti, camlar kırıldı, duvar delindi, eşyalar zarar gördü. Evde neyse ki kimse yoktu, ailem evde değildi. Zararımızın giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Muhtar Yusuf Nacak ise, şiddetli rüzgarın mahallelerine büyük zarar verdiğini belirterek, “Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Yeni hastane inşaatımızın çatıları uçtu. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Burada oturanlar çok mağdur oldu” ifadelerini kullandı. 

Özcan Saraç

Etiketler: çatı, Konya, lodos


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