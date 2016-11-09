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Lodos hayatı felç etti

Manisa’da gün boyu etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Akşamüzeri etkisini arttıran lodos nedeniyle Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kurulan kermes çadırları uçtu.

Lodos hayatı felç etti

09 Kasım 2016 21:55

Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos gün içerisinde etkisini arttırarak devam etti. Şiddetli lodos nedeniyle Manisa’da hayat olumsuz etkilendi. 30 ila 50 kilometre hızla esen lodos akşam saatlerinde yeniden etkisini arttırmaya başladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi’nde kurulan kermes çadırları şiddetli lodosa dayanamadı. Profil demirlerinden sıyrılan çadırlar etrafa savruldu. Vatandaşların hemen boşalttığı kermes çadırları, sahipleri tarafından toplanmaya başlandı.

Lodosun uçurduğu kermes alanında can kaybı ve yaralanma ise meydana gelmedi.

Manisa Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 30 ila 50 kilometre arası değişen şiddetli lodosun gece saatlerinde başlayacak yağmurla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Etiketler: hayatı felç etti, lodos, manisa


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